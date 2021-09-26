معيط يبحث مع سفير السويد تنشيط السياحة السويدية إلى مصر في الفترة المقبلة

كتب- مصطفى عيد:

بحث الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع هوكان إيمسجورد سفير السويد بالقاهرة، والوفد المرافق له، إمكانية تنشيط حركة السياحة السويدية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

كما بحث الجانبان التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفرص إقامة حوار بين وزارتي المالية بالبلدين لبحث التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها، وتبادل الخبرات في مجال السياسات المالية.

وأكد وزير المالية، خلال اللقاء، حرص الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية في شتى المجالات.

وأشار إلى وضع برنامج زمني للانتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية خلال عام 2022؛ بما يسهم في تحفيز الاستثمار والتيسير على مجتمع الأعمال، وتعزيز الحوكمة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وقال الوزير إن الحكومة المصرية تحرص على تعظيم مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، ومصدرًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل، مشيرا إلى الدور الكبير لشركات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تطوير وميكنة الضرائب، والجمارك.

كما أشار إلى ما تم تنفيذه من مشروعات لرفع كفاءة البنية الأساسية، وما تمثله السوق المصرية من فرص واعدة للمستثمرين، فضلًا على إمكانية اتخاذها قاعدة للتصدير للعديد من الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية عبر الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر قاريًا وإقليميًا.

وقال السفير السويدي بالقاهرة إن مجتمع الأعمال السويدي يُدرك حجم التطورات الإيجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار في مصر، مشيرا إلى حرص العديد من الشركات السويدية على استكشاف فرص الاستثمار فى مصر، إضافة لكبرى الشركات السويدية التي تعمل بالفعل فى السوق المصرية.

حضر اللقاء الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعدة وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختامية، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.

كما حضر اللقاء دعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، والدكتورة منيرة مكرم رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات الضريبية.