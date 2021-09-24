مواصلة تراجعها الأسبوعي.. أسعار الذهب تنخفض 18 جنيهًا منذ بداية سبتمبر

كتبت - شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في السوق المحلي، لتواصل رحلة الهبوط التي بدأتها منذ بداية الشهر الجاري.

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 4 جنيهات مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، فيما سجل الذهب انخفاضا بـ 18 جنيهًا منذ بداية سبتمبر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 774 جنيها، مقابل 778 جنيها الجمعة الماضي، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 663.5 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 884.6 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6192 جنيها.

وفي مطلع الشهر الجاري، كان الذهب يتداول عند 792 جنيهًا للجرام، لكنه تراجع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بنحو 18 جنيها، حتى تعاملات اليوم.

وفي التعاملات اليومية، انخفضت أسعار الذهب اليوم، مقابل أسعار أمس، على الرغم من صعود طفيف في الأسعار العالمية، للمعدن النفيس.

وعالميا، عوض الذهب بعض خسائره بعد انخفاضه 1% في الجلسة السابقة، مدعوما بضعف الدولار وعودة المخاوف بشأن مصير شركة إيفرجراند الصينية إلى الواجهة، مما عزز وضع المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 175473 دولار للأونصة، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1755.10 دولار.

وظل مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع خلال الجلسة السابقة مما جعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وهذا عكس ما حدث أمس الخميس عندما انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر حينما طغت الرهانات المتزايدة على رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى حد كبير على تراجع الدولار وهو أمر غير معتاد.