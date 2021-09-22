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أسعار الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

04:35 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
أسعار الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

دولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار في 11 بنكا مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الدولار ثابتا في بنكي الأهلي ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والبركة، وقناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ثابتًا عند 15.68جنيه، و15.76 جنيه للبيع.

الدولار بنك التعمير والإسكان بنك الإسكندرية أسعار الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي

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