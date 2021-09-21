"كرتونة" تنهي جولة تمويلية بقيمة 4.5 مليون دولار بقيادة جلوبال فنتشرز

كتب- مصراوي:



أعلنت شركة "كرتونة" الناشئة، عن إغلاقها جولة تمويلية لمرحلة ما قبل التمويل الأولي "series A" بقيمة 4.5 مليون دولار.

وتعتبر "كرتونة" منصة رقمية تعمل على ربط تجار التجزئة بالمصنّعين وتجار الجملة " B2B"، ما يساعد على دعم التحول الرقمي في سوق التجارة التقليدية بمصر.

وقادت الجولة الاستثمارية شركة جلوبال فينتشرز Global Ventures، وهي شركة دولية لرأس المال الاستثماري مقرها دبي، وشارك في هذه الجولة التمويلية كل من "كيبل أفريكا فينتشرز Kepple Africa Ventures و"تي 5 فينتشرز" T5 Ventures ومجموعة من المستثمرين الملائكة.

تنوي "كرتونة" استخدام التمويل الأخير في تطوير منظومتها الرقمية، وإتاحة خدمات تمويلية في عملية طلب المنتجات لمستخدمي منصة "كرتونة" من التجار.

"كرتونة" شركة مصرية ناشئة، تأسست في أغسطس من عام 2020، وهي منصة رقمية لربط الأطراف المشتركة في سوق التجارة التقليدية "تجار تجزئة - تجار جملة - مُصنعين"، من خلال المنظومة التكنولوجية التي تتيحها "كرتونة" يمكن لتجار التجزئة طلب احتياجات متاجرهم من البضاعة لدى تجار الجملة والمصنعين عبر منصة "كرتونة" في إي وقت وبأي كمية حسب احتياجاتهم.

تعمل المنظومة الرقمية التي تتيحها الشركة لتجار التجزئة على التغلب على هذه التحديات، حيث تتيح الفرصة لتجار البقالة "التجزئة" مقارنة أسعار الجملة لحظيا للمنتجات بين قاعدة عريضة من الموردين والمصنعين عبر منصة "كرتونة".

كذلك توفر المنظومة الرقمية التي تتيحها "كرتونة" للتجار "التجزئة - الجملة" استخدام البيانات وتحليلاتها ما يساعدهم على وضع خطط لنمو تجارتهم بشكل أكثر دقة وكفاءة.

وتذخر شركة "كرتونة" بالخبرات التي اكتسبتها من الشريك المؤسس محمود طلعت، وهو الرئيس التجاري السابق لشركة لمار مصر، والذي ساهم في بناء الشركة لتصبح واحدة من أهم الشركات الغذائية بمصر بحصة سوقية بلغت 20%، كما تمتد خبرات طلعت لسوق الإعلانات الرقمية، حيث أسس شركة سبيكول Speakol وهي منصة رقمية للإعلانات وتقدم خدماتها لأكثر من 60 مليون مستخدم شهريا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



قال محمود طلعت، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "كرتونة": "يستحق تجار التجزئة الصغار والمتوسطون الفرصة لتشغيل أعمالهم بكفاءة مع تحقيق النمو في نفس الوقت".

وتابع: "للقيام بذلك، يحتاجون الوصول الى المنتجات المطلوبة بشكل أكثر سرعة مع توفير خدمات دفع آمنة وكذلك خدمات ائتمانية، ونحن ملتزمون بتمكين أطراف المنظومة التجارية من الوصول الى احتياجاتهم بشكل دقيق و سهل، وذلك من خلال بناء شبكة قوية من تجار التجزئة المتصلين رقميًا بنظرائهم من تجار الجملة من جانب، وكذلك ربط تجار الجملة بالمُصنعين من جانب آخر".

من جانبه، قال محمود عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والشريك المؤسس لشركة "كرتونة": "حان الوقت للاستفادة من التكنولوجيا لتطوير أداء مخازن تجار الجملة وقدراتهم اللوجيستية، ستعمل البيانات والتكنولوجيا على تحويل تجارة التجزئة التقليدية إلى تجارة رقمية، مما سيؤدي إلى تحسين كفاءة سلسلة التوريد بشكل كبير".

منذ إنشائها في 2020، جذبت "كرتونة" أكثر من 30 ألف مستخدم في القاهرة والإسكندرية وحدهما، ونفذت أكثر من 400 ألف طلب بقيمة إجمالية للبضائع تبلغ مليار جنيه.

تعمل "كرتونة" مع 100 شركة للمنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية و 1000 موزع وتاجر جملة، وتقدم لعملائها من تجار التجزئة أكثر من 10 الالف منتج مدرج على منصتها الإلكترونية بما في ذلك الأطعمة الجافة والطازجة والمجمدة.

وقال باسل مفتاح، الشريك العام في جلوبال فنتشرز Global Ventures: "متحمسون لقيادة جولة الاستثمار هذه في "كرتونة"، يعد السوق التجاري من أكثر الأسواق تطوراً، ولكنه يواجه العديد من التحديات، وتعالج منظومة "كرتونة" الالكترونية هذه التحديات وتسهم في تحسين عملية التجارة بطريقة فريدة، وبتكلفة محدودة".

وأضاف: "لقد أظهرت الشركة بالفعل نموًا ممتازًا ومستمر خلال العام الماضي، ونفخر بأن نشارك الفريق التأسيسي ذو الكفاءة العالية والخبرة رحلتهم".