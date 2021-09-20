فوري تستحوذ على حصة من "بريمور" لمساعدة المشروعات الصغيرة بقيمة 15.7 مليون جنيه

كتبت-ياسمين سليم:

أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية أنها استحوذت على حصة ضمن جولة تمويل مرتقبة في منصة بريمور، منصة تجارة اجتماعية بقيمة بلغت 15.7 مليون جنيه.

وأضافت الشركة في بيان مرسل للبورصة اليوم الاثنين أن منثة بريمور تهدف إلى مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتغلب على تحديات السوق.

وأوضح البيان أن هذا الاستثمار يأتي في إطار سعي فوري لعق اتفاقيات شراكة استراتيجية مع الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا والتي تحظي بمقومات نمو واعدة.

قال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن هذه الشراكة سوف تساهم في تعظيم القيمة في عدة مجالات ومن بينهتا شبكة التجار التي تنفرد بها السركة وتربو عن 230 ألف تاجر.

وقال محمد عبد العزيز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بريمور إن شركته نجحت في خدمة عشرات الآلاف من المواطنين وتطوير مشروعاتهم دون الحاجة إلى رأسمال مبدئي.

وتأسست بريمور في 2017 وهي شبكة تجارة اجتماعية وتحظى بشبكة موزعين هائلة وتعمل على بيع وتسويق منتجات داخل الأسواق المحلية.

وتأسست فوري في عام 2008، وتقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية للعملاء والشركات من خلال قنوات متعددة.