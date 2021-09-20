مع ضغوط "ضريبة الأرباح".. البورصة تواصل الهبوط لليوم الرابع على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت البورصة المصرية تراجعها خلال تعاملات اليوم الاثنين، للجلسة الرابعة على التوالي، تحت ضغط تأكيدات حكومية بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، مطلع العام المقبل.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 1.64% إلى مستوى 10710 نقطة.

وكان المؤشر أنهى تعاملات الثلاثاء الماضي، عند مستوى 11187 نقطة، فيما بدأت البورصة تراجعها منذ تعاملات الأربعاء الماضي، وحتى اليوم.

وبنهاية تعاملات اليوم، هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.71%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 2.6%.

وفي تصريحات لـ سي إن بي سي عربية، أكد محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في موعدها مطلع العام المقبل.

وأشار إلى أن قانون ضريبة الأرباح صدر العام الماضي -كما طلب السوق- وأنه حاليا في وقت أفضل مما كان عليه العام الماضي في ظل أزمة كورونا.

وأضاف معيط أن حصيلة ضريبة الدمغة حاليا تسجل نحو 70 مليون جنيه شهريا.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 12.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 328.2 ألف جنيه، وبينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 13.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات جلسة أمس، بنسبة 0.97% إلى مستوى 10889 نقطة.