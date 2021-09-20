بعثة "التصديري للصناعات الهندسية" تنطلق للترويج للصادرات المصرية في زامبيا

كتبت- شيرين صلاح:

انطلقت البعثة التجارية للمجلس التصديري للصناعات الهندسية إلي دولة زامبيا، للترويج وزيادة حجم الصادرات المصرية بالدولة الأفريقية، بحسب بيان المجلس اليوم الاثنين.

ووفقا للبيان، فإن البعثة تضم قطاعات الأجهزة المنزلية، وأدوات المائدة والمطبخ، والصناعات الكهربائية والكابلات، وصناعات تشكيل المعادن، ومكونات السيارات، والآلات الزراعية.

وقال المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنه جرى تنظيم أول لقاءات في زامبيا بالتعاون مع التمثيل التجاري، وبحضور عدد من المسؤولين في زامبيا منهم مزقالا ماكاسا الرئيس التنفيذي لوكالة زامبيا للتنمية وجاسيكا شمبو رئيس قطاع ترويج الاستثمار في زامبيا ممثلين عن الحكومة الزامبية.

وحضر اللقاء السفير معتز أنور السفير المصري في زامبيا ومحمد عبد الله رئيس المكتب التجاري المصري في زامبيا ومي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية مشاركة 15 شركة مصرية، بهدف زيادة الصادرات إلى السوق الأفريقي والتعرف على احتياجات السوق الزامبي بصورة أكبر، مشيراً إلى سعي المجلس التصديري الي توسيع القاعدة التصديرية إلي زامبيا من أجل فتح سوق أوسع لمصر هناك، في ظل فرص قوية للصناعات الهندسية المصرية.

وأعلن المجلس التصديري، إن سوق زامبيا من الأسواق المهمة للصناعات الهندسية، وتشهد المنتجات الهندسية طلب مرتفع داخل سوق زامبيا، مشيراً إلى أن ارتفاع تكلفة الشحن من الصين يعطي فرص أكبر للصادرات المصرية الهندسية.

وكشف المجلس، أن حجم الصادرات المصرية إلي زامبيا 8 ملايين دولار خلال 2020 مقابل 160 مليون دولار واردات، وهذا لا يتناسب مع احتياجات السوق الزامبي ولا قدرات الصادرات المصرية، مشيراً إلى قطاع الصناعات الهندسية يساهم ب 15% من الصادرات المصرية للسوق الزامبي.

وأوضح أن الصادرات المصرية تدخل إلي سوق زامبيا بدون رسوم جمركية بسبب اتفاقية الكوميسا، ويتم فرض 16% ضريبة داخل السوق الزامبي، لذلك تعتبر زامبيا أحد أهم الأسواق التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.