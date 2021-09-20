Masrawy logo white

أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع

10:07 ص الإثنين 20 سبتمبر 2021
أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بتعاملات ختام جلسة الجمعة الماضية، بحسب وكالة بلومبرج.

ووفقا للوكالة، تراجع سعر الأوقية إلى نحو 1751.6 دولار، بانخفاض قدره 2.7 دولار، في الساعة 9:37 صباحا بتوقيت القاهرة.

وكان سعر أوقية الذهب سجل 1754.3 دولار في ختام جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب أوقية الذهب

الخبر التالى:

وزير البترول يبحث آخر الاستعدادات لتنظيم مؤتمر ومعرض "إيجبس 2022"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
653

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

511

متعافون اليوم

296929

إجمالي الإصابات

16970

إجمالي الوفيات

250304

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا