أسعار الذهب العالمية تتراجع في أولى جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، مقارنة بتعاملات ختام جلسة الجمعة الماضية، بحسب وكالة بلومبرج.

ووفقا للوكالة، تراجع سعر الأوقية إلى نحو 1751.6 دولار، بانخفاض قدره 2.7 دولار، في الساعة 9:37 صباحا بتوقيت القاهرة.

وكان سعر أوقية الذهب سجل 1754.3 دولار في ختام جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع.