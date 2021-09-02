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أسعار الذهب في مصر تستقر لليوم الثاني خلال تعاملات اليوم الخميس

12:50 م الخميس 02 سبتمبر 2021
أسعار الذهب في مصر تستقر لليوم الثاني خلال تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 792 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 إلى 679 جنيهًا، وعيار 24 إلى 905 جنيهات، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6336 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة طفيفة 0.09%، ووصل سعر الأوقية إلى 1815.5 دولار في الساعة 12:38 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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