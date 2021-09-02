استقرار أسعار الحديد والأسمنت مع بداية شهر سبتمبر

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأسمنت والحديد مستقرة مع بداية شهر سبتمبر الجاري.

ووفقا لقول الزيني، فإن متوسط سعر طن الأسمنت بالأسواق يتراوح بين 900 وألف جنيه.

ويصل سعر الطن بشركة السويدي للأسمنت تسليم أرض المصنع ألف جنيه للطن، وسعر الطن في شركة السويس للأسمنت 1035 جنيهًا، وسعر طن الأسمنت في العريش 850 جنيهًا، وبني سويف الوطنية 950 جنيهًا.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى أكثر 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت، وذلك قبل قرار تخفيض الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه من قبل جهاز حماية المنافسة.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر قرارا خلال يوليو الماضي بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.

وتضمن القرار، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، أنه بفحص سوق صناعة الأسمنت البورتلاندي في مصر تبين أن الاتفاق محل القرار ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما استقرت أسعار الحديد في السوق، مع بداية الشهر الجديد، عند مستويات أغسطس الماضي.

ويتراوح سعر طن الحديد في الشركات الاستثماري تسليم أرض المصنع حاليا بين 13500 و14300 جنيه، ويتراوح سعر طن الحديد في المصانع المتكاملة بين 14500 و14600 جنيه، وفقا لقول الزيني.

ويتراوح سعر طن الحديد للمستهلك بين 14 ألف جنيه و14800 جنيه للطن، بحسب رئيس الشعبة.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وقال الزيني، إن سوق مواد البناء يعاني من الركود بحركة البيع والشراء منذ عدة أشهر.