أسعار الذهب تعود للصعود والجرام يقفز 6 جنيهات اليوم

كتبت – شيماء حفظي:

عاودت أسعار الذهب، الارتفاع اليوم الجمعة، بعدما انخفضت بشكل كبير، خلال تعاملات أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 778 جنيهًا مقابل 772 جنيهًا أمس، بزيادة 6 جنيهات.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 666.9 جنيه، وعيار 24 إلى 889 جنيهًا، وقيمة الذهب في الجنيه إلى 6224 جنيهًا.

وعالميا، انتعشت أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 سبتمبر، بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها في شهر خلال الجلسة السابقة.

لكن قوة الدولار وضعت المعدن النفيس على مسار انخفاض أسبوعي فيما ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1762.55 دولار للأونصة، بينما زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1762.80 دولار للأونصة.

وفقد المعدن الأصفر 1.6% من قيمته هذا الأسبوع.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجع الذهب 2.7% أمس الخميس بعدما قفز مؤشر الدولار فيما عززت زيادة غير متوقعة في مبيعات التجزئة الأمريكية الشهر الماضي توقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي برنامج التحفيز في وقت أقرب من المتوقع.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي في 21 و22 سبتمبر.