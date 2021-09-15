«العز» للاستثمار تطلق باكورة مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة

إعلان تحريري

احتفلت مجموعة شركات العز للاستثمار بإطلاق باكورة مشروعاتها في مصر، حيث أعلن المهندس معتز محرم رئيس مجلس إدارة المجموعة عن بدء مشروع البرج الإداري التجاري Destino في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال محرم، في كلمته: يهمني في البداية التأكيد على أن هذه الخطوة تُجسد اهتمام مجموعة شركات العز وسعيها نحو الإسهام في التنمية الاقتصادية المتسارعة في مصر خلال المرحلة الحالية، وهو ما دفعنا إلى توظيف قدراتنا وخبراتنا العريقة في مجالات التطوير العقاري والعمراني، والتنمية الصناعية، والسياحية في مواكبة جهود الدولة في التنمية المستدامة، وفقاً لخطة 2030 الطموحة.

ويقام مشروع Destino على إجمالي مساحة ٣٠٠٠ متر، ووصل إجمالي المساحة البيعية ١٣٠٠٠ متر، وهو عبارة عن مبنى تجاري-اداري-طبي بالداون تاون في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتبدأ مساحات الوحدات للنشاط الإداري والطبي من ٢٥ مترا، والتجاري تبدأ من ٣٥، وتم التعاقد مع مكتب محرم باخوم كاستشاري هندسي للمشروع. وتولى مكتب ديستانس ستوديو أعمال التصميم المعماري للمشروع.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المجموعة أن شركة العز للاستثمار هي كيان استثماري تابع لمجموعة البدر العملاقة صاحبة الاستثمارات والمشروعات الكبرى على مدى 30 عاماً بدول الخليج العربي وأوروبا والصين، في قطاعات التطوير العقاري والإنشاءات والتصنيع.

ويأتي تدشين استثماراتها في مصر اليوم ثمرة لنجاحها في الخارج، وتجسيداً لإيمانها بكفاءة وقوة الاقتصاد الوطني، في ظل الرؤية الاقتصادية والاستثمارية، التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي في التطوير العمراني، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الحيوية، والمشروعات القومية الكبرى.

هذه الرؤية المتوازنة، كانت الأساس الذي اعتمدت عليه المجموعة في وضع خطتها الاستثمارية في مصر خلال المرحلة المقبلة، حيث ستركز المجموعة على الاستثمار العقاري العصري في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل نقلة حقيقية في الفكر الإداري والاقتصادي، فضلاً عن مشروعات ضخمة في التصنيع والتنمية السياحية بالغردقة، باستثمارات تزيد عن 10 مليارات جنيه، خلال السنوات الخمس القادمة.

أكد أن المجموعة اعتادت الاستثمار في الحلم والطموح والصعاب على مدى ثلاثة عقود كاملة.. فنحن نؤمن برسالة البنيان والتعمير بالعقول المبدعة والسواعد القوية.. لذا كان طبيعياً أن تحقق الشركات التابعة للمجموعة قفزات كبيرة ومتواصلة في هيكلها المالي واستثماراتها العابرة لحدود الدول والقارات.. وقد حان الوقت لضخ استثمارات ضخمة في مصر، حيث تتمتع البنية الاقتصادية المصرية حالياً بأجواء وحوافز تشجع الاستثمار، في ظل اهتمام الدولة بجذب رؤوس الأموال وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص، الذي أصبح شريكاً أساسياً للدولة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والوطنية.

‎هذه النتائج جاءت بشكل أساسي نتيجة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها الحكومة في آخر 5 سنوات، ومشروعات البنية التحتية التي تقود حركة التنمية.

واستطرد محرم:لا يخفى علينا جميعاً، أن المؤسسات الاقتصادية العالمية باتت ترصد النقلات النوعية التي يحققها اقتصادنا خلال السنوات الأخيرة في شهادات دولية ذات ثقة ومصداقية تمنح الدولة قدرات كبيرة في جذب رؤوس الأموال، حيث أشارت تقديرات مجلة فوربس الشرق الأوسط إلى أن مصر احتلت المركز الثالث في قائمة أكبر الاقتصاديات العربية في العام 2021، بالرغم من تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي.. وهو ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد المصري، لاسيما في ظل سعي الدولة نحو تنويع مصادر الدخل القومي، وتوسيع نطاق الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في توفير فرص العمل، وزيادة التصدير، ووضع مصر في مكانها الطبيعي على خارطة الاستثمار الإقليمية والعالمية.

ومن هذا المنطلق، يُسعد مجموعة العز الإعلان عن هذا المشروع، مع عهد ووعد بإطلاق عدة مشروعات صناعية وسياحية أخرى خلال المرحلة المقبلة.. وندعو الله عز وجل أن يوفقنا في مسعانا هذا، لوضع لبنة قوية يعلو بها بنيان الاقتصاد المصري القوي.

أحيا الحفل الغنائي النجم محمد حماقي، وشهد حضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات وقيادات القطاع المصرفي ورجال الإعلام ونجوم الفن وشركات التسويق العقاري، وقدمته الإعلامية هبة الأباصيري، بحضور الفنان عمرو سعد وحرمه والفنان ماجد المصري.