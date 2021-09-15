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إتمام صفقة استحواذ شركة إماراتية على "أطياب" للحوم والدواجن المجمدة

02:13 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
إتمام صفقة استحواذ شركة إماراتية على "أطياب" للحوم والدواجن المجمدة

شركة أطياب

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، إتمام صفقة استحواذ الشركة الإماراتية "مجموعة أغذية" على حصة الأغلبية في شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي "أطياب" وهي إحدى شركات إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر.

وتأسست مجموعة أغذية عام 2004 وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتعدّ واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات.

وتقوم "أغذية" بإنتاج وتوزيع وتسويق باقة متنوعة من المنتجات، ومن بينها المياه المعبأة، والوجبات الخفيفة، والسلع التموينية، واللحوم المجمدة والمبردة، والدقيق، والأعلاف الحيوانية. وتمتلك المجموعة العديد من الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان ومصر وتركيا والأردن.

وتضم محفظة أطياب أربع علامات تجارية هي "أطياب"، و"ميتلاند"، و"شيكيتيتا"، و"فرات"، وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات تخدم من خلالها مختلف فئات الجمهور سواء في السوق المصري أو أسواق المنطقة.

وتصل القدرة الإنتاجية السنوية لشركة أطياب إلى نحو 70 ألف طن عبر عدد من المنشآت الصناعية وخطوط الإنتاج، بما في ذلك مصنع بمساحة 60 ألف متر مربع.

وبموجحب الصفقة تستحوذ أغذية، على حصة الأغلبية بنسبة 75.02% في شركة أطياب، وسيحتفظ عطيتو رسلان، مؤسس أطياب، بحصة في الشركة على أن يواصل عملية تطوير وتنمية الشركة مستعينًا بالقدرات الهائلة التي تحظى بها شركة أغذية، وتتضمن المركز المالي القوي، والانتشار الجغرافي بأسواق المنطقة، فضلًا عن الدراية والخبرة بمقومات القطاع.

شركة أطياب الإمارات الدواجن المجمدة شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي

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