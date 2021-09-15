كيف تطورت أسعار الذهب في مصر خلال النصف الأول من سبتمبر؟ (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضا خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري بنحو 7 جنيهات للجرام في المتوسط مقارنة بنهاية شهر أغسطس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 خلال أول 15 يوما من الشهر 7 جنيهات ليصل السعر خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى 785 جنيها مقابل 792 جنيها في نهاية شهر أغسطس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى 673 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 897 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 6280 جنيها.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي تطور أسعار الذهب في مصر للجرام عيار 21 خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2021.