Masrawy logo white

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأربعاء

09:44 ص الأربعاء 15 سبتمبر 2021
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 50 و60 جنيها، كما استقر سعر كيلو البلطي ليتراوح بين 20 و25 جنيها.

ووصل سعر كيلو الجمبري الصغير،اليوم، بين 90 و150 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ما بين 60 و75 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور سوق الجملة

الخبر التالى:

تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر|رئيس الوزراء يشهد انطلاق ملتقى بناة مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا