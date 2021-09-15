أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 50 و60 جنيها، كما استقر سعر كيلو البلطي ليتراوح بين 20 و25 جنيها.

ووصل سعر كيلو الجمبري الصغير،اليوم، بين 90 و150 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ما بين 60 و75 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.