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الرقابة المالية تعيد التداول على سهم الإسماعيلية للدواجن بعد تحقيقات

11:16 ص الإثنين 13 سبتمبر 2021
الرقابة المالية تعيد التداول على سهم الإسماعيلية للدواجن بعد تحقيقات

الرقابة المالية

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة التداول على سهم شركة الإسماعيلية مصر للدواجن بداية من جلسة اليوم الاثنين، وذلك بعد وقف التداول بدءا من جلسة يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت الهيئة، في بيان نشرته البورصة المصرية اليوم، أن إعادة التداول جاء بعد إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بعض العملاء وذلك حرصا من الهيئة على استقرار الأسواق المالية وحماية حقوق المتعاملين فيها.

وأوضحت أن هذه التحقيقات جاءت في ضوء ما تلاحظ للهيئة من ارتفاع سعر الورقة المالية للإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة تصل إلى 113% خلال 8 جلسات متتالية في الفترة من 30 أغسطس إلى 8 سبتمبر الجاري، وذلك بدون وجود أحداث جوهرية وبسعر لا مبرر له.

وكانت هيئة الهيئة العامة للرقابة المالية قررت يوم الأربعاء الماضي إيقاف التداول على أسهم الإسماعيلية مصر للدواجن، وإلغاء كافة العمليات المنفذة بجلسة نفس اليوم مع إلغاء كافة العروض والطلبات المسجلة بالجلسة لحين الانتهاء من التحقيقات.

الرقابة المالية سهم الإسماعيلية للدواجن شركة الإسماعيلية مصر للدواجن البورصة

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