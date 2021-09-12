أسعار الطماطم تتراجع تدريجيًا بالأسواق مع ظهور بشائر المحصول الجديد

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الطماطم بدأت تنخفض تدريجيا بالأسواق خلال الأيام الماضية.

وأضاف لمصراوي أن سعر كيلو الطماطم يسجل في سوق الجملة بين 4 و6 جنيهات مقابل 6 و8 جنيهات قبل أسبوع، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو تراجع في الأسواق إلى بين 5 و6.5 جنيه.

وأرجع النجيب هذا الانخفاض إلى ظهور بعض بشائر المحصول من العروة الجديدة.

وتوقع أن تستمر الأسعار بالانخفاض كلما اقترب فصل الشتاء وزادت إنتاجية العروة الشتوية.