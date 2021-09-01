تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 792 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 إلى 679 جنيهًا، وعيار 24 إلى 905 جنيهات، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه 6336 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة طفيفة 0.01%، ووصل سعر الأوقية إلى 1813.45 دولار في الساعة 12:36 ظهرًا بتوقيت القاهرة.