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صعود طفيف لأسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:18 ص الأربعاء 01 سبتمبر 2021
صعود طفيف لأسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة طفيفة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بتعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وارتفع سعر أوقية الذهب في بداية تعاملات اليوم بنسبة بلغت 0.06%، لتسجل 1814.6 دولار في الساعة 9:15 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات الوكالة.

وبلغ سعر الأوقية بختام جلسة أمس 1813.6 دولار.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب أوقية الذهب الذهب

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صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

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