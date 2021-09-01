صعود طفيف لأسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة طفيفة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بتعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وارتفع سعر أوقية الذهب في بداية تعاملات اليوم بنسبة بلغت 0.06%، لتسجل 1814.6 دولار في الساعة 9:15 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات الوكالة.
وبلغ سعر الأوقية بختام جلسة أمس 1813.6 دولار.
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