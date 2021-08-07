أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع.. والجرام يخسر 16 جنيهًا في يومين

كتبت-دينا خالد:

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها، لتخسر اليوم السبت نحو 11 جنيهًا مقارنة بأمس، مع تراجع سعر الذهب عالميًا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع 11.5 جنيه ليسجل 776.5 جنيه مقابل 788 جنيهًا أمس.

وخسر بذلك جرام الذهب نحو 16 جنيهًا في يومين بعد أن تراجع أمس 6 جنيهات.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 665.5 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 887 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6212 جنيهًا.

هوت أسعار الذهب العالمية بنسبة 2.29% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج انخفض سعر أوقية الذهب إلى 1763 دولارًا بتراجع قيمته 41.3 دولار، عن بداية الجلسة.

واليوم والغد العطلة الأسبوعية بالبورصات العالمية.