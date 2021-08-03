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ارتفاع البطاطس والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:34 ص الثلاثاء 03 أغسطس 2021
ارتفاع البطاطس والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو البطاطس والبصل والبرتقال البلدي بين 25 قرشا وجنيه في سوق الجملة بالعبور اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراجعت أسعار كيلو الطماطم والكوسة والفلفل الحامي البلدي بين 25 و50 قرشا خلال تعاملات اليوم بسوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.65 جنيه، بتراجع 5 قروش.

البطاطس بين 2.5 و5.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه بتراجع 25 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و50 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و30 جنيها.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها.

سوق العبور أسعار الخضروات أسعار الفاكهة

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