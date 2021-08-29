البورصة تواصل التراجع في نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجعه فى نهاية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% إلى مستوى 11113 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 584.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 467.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 116.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات الخميس الماضي بنسبة 0.55% إلى مستوى 11064 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.