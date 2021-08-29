Masrawy logo white

البورصة تواصل التراجع في نهاية تعاملات اليوم الأحد

02:48 م الأحد 29 أغسطس 2021
البورصة تواصل التراجع في نهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجعه فى نهاية تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% إلى مستوى 11113 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 584.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 467.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 116.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات الخميس الماضي بنسبة 0.55% إلى مستوى 11064 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI المستثمرين الأجانب

الخبر التالى:

الاحتفال بأول مستثمر كفيف في البورصة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
251

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287644

إجمالي الإصابات

16714

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا