سوديك: تعديل عقد ومخطط مشروع "الشيخ زايد الجديدة" بعد تغيير موقع الأرض

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" أنه يجري تعديل عقد الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية بشأن تطوير قطعة أرض مساحتها 500 فدان بمدينة الشيخ زايد الجديدة والمخطط العام للمشروع.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إن ذلك يأتي بعد أن ورد إلى الشركة خطاب من جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد يوم الخميس الماضي يفيد بأنه تم عرض موضوع قطعة الأرض الخاصة بالمشروع على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة متضمنا مقترحا بتعديل موقع أرض مشروع الشركة إلى موقع جديد.

وأضافت أن الموقع الجديد المقترح للأرض يقع بمدينة الشيخ زايد الجديدة ويمتد على مساحة 440 فدان تقريبا ملاصقا لقطعة الأرض القديمة ومتضمنا أجزاء منها، بالإضافة إلى أنه أعلى كفاءة من الموقع الأصلي للأرض، مما يتيح زيادة في المساحة البنائية القابلة للبيع بالمشروع بدون المساس بمكوناته.

وكانت الشركة أعلنت الشهر الماضي استلام خطاب من هيئة المجتمعات العمرانية يفيد بأن بعض المتغيرات المكانية التي طرأت بمنطقة توسعات مدينة الشيخ زايد وهو ما نتج عنها وجود بعض المشروعات بجوار قطعة الأرض القديمة الخاصة بالمشروع وتعديل موقع أرض مشروع الشركة لتفادي أي تداخلات.

وتضمن هذا الخطاب أن تعديل موقع الأرض يضمن الحفاظ على الطبيعة الخاصة للمشروع ومكوناته والنسق العام، وتحقيق الاستفادة العظمى من تلك المتغيرات، بحسب الشركة.

وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة "وست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".