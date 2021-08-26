وزيرة الصناعة تستعرض خطط توسع جنرال موتورز العالمية في مصر

القاهرة – مصراوي:

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعًا مع لؤي الشرفا الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز العالمية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والوفد المرافق له، لاستعراض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري وخطط وتوجهات الشركة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء المهندس طارق عطا رئيس مجلس إدارة شركة جنرال موتورز مصر وانكوش ارورا الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، والسيد لطفي منصور رئيس قطاع المبيعات بشركة المنصور، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمهندس كريم تيناوي مدير عام العلاقات الحكومية والاتصالات بشركة جنرال موتورز مصر.

وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية حريصة على التواصل المستمر من المستثمرين لوضع الرؤى المشتركة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي وإيجاد حلول جذرية وعاجلة لكافة التحديات التي تواجههم، موكدةً سعي الوزارة وأجهزتها لتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار ووضع السياسات واللوائح المنظمة للقطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للصناعة المصرية.

واشارت جامع الى التوجه الحالي للدولة المصرية نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة فى المركبات بهدف الحفاظ على البيئة ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد، مشيرةً إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ مبادرة شاملة لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتسيير السيارات الكهربائية في مصر، فضلاً عن جذب المزيد من الشركات العالمية لإنتاج وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصري.

وقالت الوزيرة إن برنامج مساندة صادرات السيارات والذي تم إقراره مؤخراً بقيمة 500 مليون جنيه يستهدف تشجيع شركات صناعة السيارات على وضع رؤى طويلة المدى وضخ استثمارات جديدة لتوطين وتعميق صناعة السيارات ومكوناتها للتوسع في الإنتاج والتصدير للأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تفضيلية وإقليمية.

وأوضح لؤي الشرفا الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز العالمية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط ان حرص الشركة على الإنتاج والتوسع بالسوق المصري يعكس البعد الاستراتيجي التجاري والصناعي للدولة المصرية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا، مشيراً الى ان الشركة تسعى حالياً لتطوير مصنعها بالسوق المصري بما يتوافق مع توجهات الحكومة المصرية والتوجهات العالمية المتعلقة بصناعة السيارات.

وأضاف أن مصنع الشركة في مصر ينتج سيارات متوافقة مع متطلبات المستهلك المصري، كما يضم كوادر مؤهلة من الشباب وعلى أعلى درجة من الكفاءة العلمية والمهنية ، مشيراً إلى ان قطاع صناعة السيارات سيشهد خلال السنوات الـ5 المقبلة تغيرات جذرية نظراً للمتغيرات الصناعية والبيئية العالمية الحالية والتوجهات الخاصة بالاعتماد على السيارات الكهربائية

ولفت إلى أن الشركة تقدر التوجه الإيجابي للدولة المصرية نحو تطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر وذلك للاستفادة من حجم السوق المصري الكبير والذي يتجاوز الـ 100 مليون مستهلك، مشيراً إلى ان رؤية شركة جنرال موتورز العالمية تستهدف المساهمة في خفض معدلات التلوث والازدحام وحوادث السيارات بالعالم وهو الامر الذي يعكسه توجه الشركة نحو التوسع في صناعة السيارات الكهربائية.

واشاد الشرفا بالبرنامج الجديد لمساندة صادرات قطاع السيارات والذي أقرته الحكومة المصرية مؤخراً، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يعزز من توجهات الشركة نحو نفاذ منتجاتها من السيارات إلى عدد كبير من الأسواق الجديدة.