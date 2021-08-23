بقرار من مدبولي.. تعيين أول سيدة رئيسا لصندوق تأمين الحوادث المجهلة

كتب- مصطفى عيد:

رحب الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية بصدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتعيين سماء محمد صادق رئيساً لمجلس إدارة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع في مصر والمعروف بصندوق الحوادث المجهلة لمدة أربع سنوات.

وقال عمران في بيان من الرقابة المالية اليوم الاثنين، إنه بقرار رئيس الوزراء رقم (1968) لسنة 2021 تصبح سماء صادق أول سيدة تشغل هذا المنصب منذ إنشاء الصندوق، وذلك بناءً على ترشيح من مجلس إدارة الرقابة المالية وما عرضه رئيسها.

وذكر أن وجود سيدة على رأس الصندوق- الذي تم إنشاؤه لأول مرة في مصر بمقتضى القانون رقم 72 لسنة 2007- من شأنه التأكيد أن المرأة في القطاع المالي غير المصرفي تستحق الاهتمام والإشادة وتقديمها للمجتمع باعتبارها عنصرا فاعلا ومتميزا ومؤثرا، وأن أداءها يدفع إلى إعطائها الفرصة للقيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري بما يتفق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

كما ثًمنَ رئيس الهيئة اتجاه الدولة المصرية نحو تمكين المرأة والعمل على تعزيز رسالة الصندوق في تحقيق أكبر قدر من الحماية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع، وهي الحالات الأكثر احتياجا للحماية جراء فقد عائلهم أو تعرضه لعجز (كلي / جزئي) نتيجة حوادث مركبات النقل السريع فى حالات الحوادث المجهلة أو الحوادث المعلومة التي لا تغطيها أي من شركات التأمين.

وتصل قيمة التعويض من الصندوق عند الوفاة أو العجز الكلي إلى مبلغ 40 ألف جنيه، وبنسب في حالات العجز الجزئي، وذلك دون حاجة للجوء إلى القضاء توفيرا للنفقات وتسريعا لإجراءات الصرف للحالات المستحقة، بحسب عمران.

وقالت سماء صادق إن شبكة الأمان التي تسعى الدولة المصرية إلى مَدَها بإنشاء صناديق تأمين حكومية تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، مثل صندوق الحوادث المجهلة تمثل منظومة أمان لكثير من المعاناة الإنسانية المحتملة لبعض الأفراد من المجتمع المصري.

وأضافت أن إدارة الصندوق ستسعى لدعم الدور الاجتماعي والرسالة الإنسانية للصندوق من خلال اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التخفيف على المتضررين جراء حوادث النقل السريع للحوادث المجهلة وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007، وأن الفترة القادمة ستشهد التوجه نحو رقمنة تقديم الخدمة بشكل كامل بداية من تلقي الإخطار بالحادث وانتهاء بسداد قيم التعويضات.

وسبق لسماء صادق الحصول على ماجستير الإدارة العامة (MPA) من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومسجلة كخبير تأمين استشاري بالرقابة المالية، وعضو بمجلس إدارة صندوق التأمين الحكومي على طلاب الأزهر الشريف حاليا، وفقا للبيان.

كما شغلت سماء صادق عدة مناصب قيادية بهيئة الرقابة المالية منها رئيس الإدارة المركزية لحماية وتوعية المستثمر، ورئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الحكومية، بالإضافة إلى منصب رئيس الإدارة المركزية لصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد.

وتملك سماء صادق أيضا خبرات تأمينية عن عضويتها في اللجنة العليا المشتركة لمجمعة تأمين حوادث القطارات والمترو والطرق السريعة المتميزة، وعضوية اللجنة الوطنية التنسيقية بوحدة مكافحة غسل الأموال.

وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1968 لسنة 2021 تضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر برئاسة سماء صادق وعضوية كل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، والعضو المنتدب لشركة رويال للتأمين، والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي، وممثل عن وزارة الداخلية، ومحمد مهران كعضو من ذوي الخبرة.

ولمجلس إدارة الصندوق إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق دون التقيد بالقواعد الحكومية، ووضع الهيكل التنظيمي للصندوق، بجانب تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق القابلة للاستثمار.