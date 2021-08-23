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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الاثنين

10:10 ص الإثنين 23 أغسطس 2021
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 60 و75 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا ليتراوح بين 50 و60 جنيها، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

وظل سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا ليتراوح بين 85 و165 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و26 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور المأكولات البحرية السمك المكرونة

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