22.5 % ارتفاعًا في صادرات مصر لإسبانيا خلال أول 5 أشهر من 2021

كتبت-ياسمين سليم:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا لتسجل 1.2 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجاري مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة ارتفاع 23.9%.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية لإسبانيا مسجلة 525.7 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجاري مقابل 429.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 22.5%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من إسبانيا 719.6 مليون دولار مقابل 576 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 24.9%.

وبحسب الجهاز جاء الحديد والصلب على رأس قائمة أهم سلع صدرتها مصر لإسبانيا خلال أول 5 أشهر من العام، بقيمة 149.4 مليون دولار، وجاء في المرتبة الثانية وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 113.7 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50 مليون دولار، ثم الملابس بقيمة 34.2 مليون دولار، وأخيراً ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 19.7 مليون دولار.

وقال الجهاز إن قيمة الاستثمارات الإسبانية بمصر ارتفعت خلال الربع الثالث من العام المالي 2020 /2021 لتسجل 11.3 مليون دولار مقابل 8.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 36.1%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بإسبانيا 16.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 18.5 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 11.2%.