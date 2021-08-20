أسعار الذهب ترتفع عالميا مع مخاوف انتشار متحور كورونا "دلتا"

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار الذهب، عالميا، اليوم الجمعة، مع زيادة المخاوف حيال انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا وأثرها على التعافي الاقتصادي إلى تضرر معنويات المخاطرة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1785.93 دولار للأونصة قبل افتتاح بورصات أوروبا، ليرتفع الآن نحو 0.4% في الأسبوع. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1788.10 دولار.

وقال نيكولاس فرابل المدير العام لدى إيه.بي.سي بوليون، إن التشاؤم حيال آفاق الاقتصاد في المدى المتوسط يدعم الذهب.

وأضاف "لكن، السوق تواجه صعوبات نوعا ما في ظل مخاوف بشأن توقيت خفض التحفيز".

وتتجه الأسهم الآسيوية صوب أدنى إغلاق منذ نوفمبر وأسوأ أسبوع منذ فبراير.

ورغم الارتفاع، كبح صعود الدولار، مكاسب المعدن الأصفر، بعد أن قبع الملاذ الآمن المنافس الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن 9 أشهر مستفيدا من القلق حيال فيروس كورونا وتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي تقليص التحفيز هذا العام.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة.

ومن شأن خفض البنك المركزي الأميركي للتحفيز إنهاء الوضعين مما يقلص جاذبية الذهب.