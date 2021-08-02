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انخفاض البطاطس وارتفاع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

10:29 ص الإثنين 02 أغسطس 2021
انخفاض البطاطس وارتفاع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتب- مصطفى عيد:

انخفضت أسعار كيلو البطاطس والبصل والباذنجان البلدي بين 25 قرشا وجنيه في سوق الجملة بالعبور اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما ارتفعت أسعار كيلو الفلفل الحامي والخيار البلدي بين 25 و50 قرشا خلال تعاملات اليوم بسوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.7 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و5.5 جنيه، بانخفاض 25 قرشا.

البصل بين 1.5 و2 جنيه، بانخفاض جنيه.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.7.5 جنيه بارتفاع 25 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و50 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و30 جنيها.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور البطاطس الخيار سوق الجملة

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