أسعار الذهب العالمية تهبط مع بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 0.40% في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس مقارنة بختام تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

ووفقًا لبيانات الوكالة، هبط سعر أوقية الذهب إلى 1780.7 دولار بانخفاض قيمته 7.1 دولار، في الساعة 9:55 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1787.8 دولار.