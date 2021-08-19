أسعار الذهب العالمية تهبط مع بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 0.40% في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس مقارنة بختام تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.
ووفقًا لبيانات الوكالة، هبط سعر أوقية الذهب إلى 1780.7 دولار بانخفاض قيمته 7.1 دولار، في الساعة 9:55 صباحًا بتوقيت القاهرة.
وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1787.8 دولار.
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