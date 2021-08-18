وزير المالية: إتاحة التعامل مع الجمارك عبر الهواتف الذكية

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية حدثت المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية "نافذة"، وأصدرت نسخة جديدة من هذا التطبيق الإلكتروني بالهواتف الذكية، للتيسير على مجتمع الأعمال، بحيث يتمكن المستوردون ووكلاؤهم من المستخلصين الجمركيين من التعامل مع المنظومة الجمركية عبر هواتفهم الذكية.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أكد الوزير أن الوزارة ماضية بقوة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتقليل تكلفة أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وأضاف أنه يجوز للمستوردين إضافة حسابات إلكترونية فرعية لوكلائهم من المستخلصين الجمركيين على المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية "نافذة"، بالإضافة إلى السماح لمندوبي الشركات بإنشاء حسابات إلكترونية فرعية أيضًا على هذه المنصة؛ بما يساعد مجتمع الأعمال في متابعة شحناتهم إلكترونيًا.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال لتذليل أي عقبات وتيسير إجراءات الانضمام إلى منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" خاصة أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل عبر الموانئ البحرية إلا من خلال نظام "ACI".

وأوضح أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع الجهات المعنية بالحكومة لضمان التطبيق الأمثل لمنظومة "ACI"، وصدرت توجيهات من مجلس الوزراء لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بعدم تجديد أو استخراج سجل جديد للمستوردين أو المصدرين أو أصحاب النشاط الصناعي أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين إلا للشركات المنضمة إلى منظومة "ACI" اعتبارًا من منتصف أغسطس الحالي.

كما أنه لن يكون هناك دعم صادرات للشركات غير المنضمة لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" ومنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ اعتبارًا من أول شهر أكتوبر المقبل، وفقا للوزير.

وأجرى الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، حوارًا مفتوحًا مع أعضاء اتحاد الصناعات في ندوة حول دورة الإجراءات الجمركية لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI".

وأكد أن المصلحة مستمرة في عقد الندوات والورش التدريبية بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS" لكل المتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين.

وأوضح غتوري أن المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية "ACI" تغطي أكثر من 90% من واردات مصر وسوف تمتد إلى سفاجا ونوبيع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية العام الحالي، وبذلك يتم الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية.

وقال إن هناك لجنة مشتركة مع اتحاد الصناعات لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال وضمان التفاعل الإيجابي معهم، بما يُسهم فى تسهيل إجراءات الانضمام إلى التسجيل المسبق للشحنات "ACI".

وأعرب محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، عن شكره وتقديره لوزير المالية؛ لحرصه على الاستجابة لمقترحات مجتمع الأعمال، واتخاذ إجراءات فورية للتسهيل على مجتمع الأعمال وتشجيعه للانضمام في المنظومة الجديدة، وأن هذا التفاعل الإيجابي للوزير يُسهم في بث روح التفاؤل والطمأنينة لدى المستثمرين.

ودعا البهي أصحاب الشركات لسرعة التسجيل بنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" قبل بدء التطبيق الإلزامي في أول أكتوبر المقبل، حتى يتحقق الهدف المنشود بخفض زمن الإفراج الجمركي للشحنات.

وحضر الندوة الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، وإبراهيم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، ونجوى شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، ومحمد جمعة رئيس الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري، ووليد حسين مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك.

كما حضر الندوة المهندس خالد ناصف سليم مستشار رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، وأعضاء اتحاد الصناعات وأصحاب الأعمال، وفقا للبيان.