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ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

09:58 ص الأربعاء 18 أغسطس 2021
ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو سمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و24 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو البوري 3 جنيهات ليتروح بين 50 و60 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و80 جنيهًا.

وظل سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا ليتراوح بين 85 و165 جنيهاً، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130جنيهًا.

وتراوح سعر الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

أسعار الأسماك سمك البلطي البوري سوق العبور

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