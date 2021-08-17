الإحصاء: 5% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية لليابان في 5 أشهر

كتبت-ياسمين سليم:

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر واليابان إلى 557,2 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 633,2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 12%.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية لليابان مسجلة 116,1 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 110,4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 5,1%.

وانخفضت قيمة الواردات المصرية من اليابان لتسجل 441,1 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 522,8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 15,6%.

وسجلت قيمة الاستثمارات اليابانية بمصر ارتفاعًا خلال العام المالي 2019 /2020 لتسجل 33 مليون دولار مقابل 25,3 مليون دولار خلال العام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 30,4 %.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين باليابان 5,7 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 6,6 مليون دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 13,7%.