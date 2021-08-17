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تراجع الطماطم والفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:19 ص الثلاثاء 17 أغسطس 2021
تراجع الطماطم والفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الطماطم، والفلفل الحامي البلدي بين 10 قروش و25 قرشا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما استقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و3.9 جنيه، بتراجع 10 قروش.

البطاطس بين 3 و6 جنيهات.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و50 جنيها .

المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها.

المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها.

المانجو البلدي 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الطماطم الفلفل

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