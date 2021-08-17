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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:11 ص الثلاثاء 17 أغسطس 2021
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وبقي سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ثابتا ليتراوح بين 60 و85 جنيها.

واستقر سعر كيلو البلطي ليتراوح بين 21 و23 جنيها.

وظل سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا ليتراوح بين 85 و165 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك البوري بين 49 و57 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور السمك المكرونة

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