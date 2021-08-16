Masrawy logo white

ارتفاع أسعار اللحوم 20 جنيهًا للكيلو في الأسواق

02:24 م الإثنين 16 أغسطس 2021
ارتفاع أسعار اللحوم 20 جنيهًا للكيلو في الأسواق

أسعار اللحوم

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار اللحوم ارتفعت في الأسواق بعد عيد الأضحى بين 10 جنيهات و20 جنيهًا للكيلو باختلاف نوعه.

وأرجع هيثم عبد الباسط نائب ثاني لرئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع اللحوم إلى زيادة سعر الأعلاف في الأسواق، بالإضافة إلى قلة المعروض في الأسواق بسبب كثرة الذبائح في عيد الأضحى.

وفقا لقول شرف، فإن سعر كيلو الكندوز ارتفع 10 جنيهات بالأسواق ليتراوح بين 160 و170 جنيهًا مقابل 150 و160 جنيهًا.

كما ارتفع سعر كيلو الضاني 20 جنيهًا ليصل في الأسواق إلى 140 جنيهًا مقابل 120 جنيهًا، بحسب شرف.

وقال إن حركة البيع والشراء تتسم بالهدوء من بعد العيد.

أسعار اللحوم غرفة القاهرة التجارية ارتفاع أسعار اللحوم عيد الأضحى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
101

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

233

متعافون اليوم

285358

إجمالي الإصابات

234114

إجمالي الوفيات

234114

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا