ارتفاع أسعار اللحوم 20 جنيهًا للكيلو في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار اللحوم ارتفعت في الأسواق بعد عيد الأضحى بين 10 جنيهات و20 جنيهًا للكيلو باختلاف نوعه.

وأرجع هيثم عبد الباسط نائب ثاني لرئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع اللحوم إلى زيادة سعر الأعلاف في الأسواق، بالإضافة إلى قلة المعروض في الأسواق بسبب كثرة الذبائح في عيد الأضحى.

وفقا لقول شرف، فإن سعر كيلو الكندوز ارتفع 10 جنيهات بالأسواق ليتراوح بين 160 و170 جنيهًا مقابل 150 و160 جنيهًا.

كما ارتفع سعر كيلو الضاني 20 جنيهًا ليصل في الأسواق إلى 140 جنيهًا مقابل 120 جنيهًا، بحسب شرف.

وقال إن حركة البيع والشراء تتسم بالهدوء من بعد العيد.