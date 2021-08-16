تشكيل مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية برئاسة عدلي منصور

كتب-علاء حجاج:

أصدر عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بتشكيل مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس جمهورية مصر العربية السابق.

وأوضح بيان من الوزارة أن تشكيل مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية هم، المستشار، عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية السابق، والدكتور، شريف على محمد حماد، وزير البحث العلمي السابق، أستاذ هندسة الحاسبات والنظم.

والسفير، إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية، والكاتب الصحفي، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام (بصفته)، وخالد لطفي حسن محمد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة (بصفته).

كما ضم التشكيل المهندس، رأفت عبد العزيز فهمي هندي، ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية (من ذوي الخبرة)، والأستاذ الدكتور، عمرو أمين عدلي، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات سابقاً، وأستاذ الهندسة الكهربية – جامعة القاهرة.

وضم التشكيل الدكتورة، ريم محمد بهجت، أستاذ علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة ومستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتورة، هدى المراغي، أستاذ متميز كلية الهندسة جامعة ويندسور بكندا، والدكتور، سعيد مجاهد، واستاذ الروبوت والديناميكيات والتحكم – كلية الهندسة – جامعة القاهرة.

كما ضم كريم عوض، المدير التنفيذي لشركة أي أف جى هيرميس، والدكتور، خالد إسماعيل، مؤسس ومدير شركة كي أي انجل بمصر، والدكتور، محمد حمادي،

الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بمجموعة سكاي Sky Groups بأوروبا.

ويضاف إلى مجلس أمناء الجامعة ممثل عن الحكومة يقوم باختياره الوزير المختص بالتعليم العالي، ويكون رئيس الجامعة عضوا في هذا المجلس، ويجتمع مجلس أمناء الجامعة الأسبوع المقبل لإقرار تعيين رئيس مجلس الأمناء وذلك طبقا لقانون الجامعات الأهلية والخاصة.

يذكر أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر قرارا خلال الأسبوع الماضي بإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية جامعة أهلية مقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعد جامعة مصر للمعلوماتية هي أول جامعة في أفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها.

وأسس الجامعة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، وعقدت شراكات لمنح شهادة بكالوريوس مزدوجة مع جامعة Purdue وMinnesota اللتين تعدان من أحسن الجامعات الأمريكية في الهندسة.

كما تخطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التوسع في مِنَح التفوق التي تصل إلى ٥٠% بالإضافة إلى مِنَح كاملة لأوائل الثانوية العامة؛ وذلك بهدف المساهمة في بناء مجتمع متخصص في المجالات الحديثة والمرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتوفير المهارات الرقمية لتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق المحلى خاصة والإقليمي والعالمي عامة.

وتشمل جامعة مصر للمعلوماتية EUI أربع كليات هي: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم. ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالأربع كليات في أكتوبر المقبل.