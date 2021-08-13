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تراجع البوري.. تعرف على أسعار الأسماك خلال الأسبوع

12:54 م الجمعة 13 أغسطس 2021
تراجع البوري.. تعرف على أسعار الأسماك خلال الأسبوع

أسعار الأسماك

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار الأسماك البوري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، بينما ارتفع سعر السمك البلطي.

وارتفع سعر كيلو البلطي جنيها واحدا اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح بين 21 و24 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 90 و160 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.

بينما تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و75 جنيها،

وتراجع سعر كيلو السمك البوري خلال الأسبوع بين 2 جنيه و4 جنيهات، ليتراوح بين 47 و 53 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك الجمبري البلطي السمك البوري السبيط الكاليماري

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