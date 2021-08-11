"الجمارك" تعلن عن 111 وظيفة جديدة.. تعرف على الشروط والتخصصات

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن حاجتها للتعاقد على عدد 111 وظيفة لحملة بكالوريوس الهندسة أو العلوم للعمل بالمصلحة وذلك لمدة عام، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

وقالت المصلحة إن هذه الوظائف تتضمن 15 مهندس صيانة ثالث، و43 مهندس اتصالات وإلكترونيات ثالث، و53 باحث متابعة ثالث (للذكور فقط).

وتسمح مصلحة الجمارك بالتقديم على هذه الوظائف على الرابط التالي: اضغط هنا https://jobs.mof.gov.eg/ecaselectjobeng.aspx

شروط التقديم:

قالت المصلحة إنه إعمالاً لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (125) لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (14) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 يشترط للتقديم في هذا الإعلان ما يأتي:

1- أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية.

2- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

3- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.

4- بالنسبة لوظيفة مهندس صيانة ثالث: أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس هندسة تخصص (كهرباء قوى - ميكانيكا قوى) بتقدير عام جيد على الأقل.

5- بالنسبة لوظيفة مهندس اتصالات وإلكترونيات ثالث: أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس هندسة تخصص (حاسب آلي - اتصالات وإلكترونيات - قواعد بيانات وبرمجة) بتقدير عام جيد على الأقل.

6- بالنسبة لوظيفة باحث متابعة ثالث (المتقدمون من الذكور فقط نظراً لمتطلبات وطبيعة العمل على أجهزة الفحص بالأشعة): أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس هندسة تخصص (كيمياء)، أو بكالوريوس علوم تخصص (فيزياء - كيمياء) بتقدير عام جيد على الأقل.

7- أية شروط أخرى ينص عليها قرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (125) لسنة 2018 المشار إليه.

وأكدت المصلحة أنه لن يتم النظر إلى أي طلب للحصول على الوظيفة لا يستوفي الشروط المطلوبة للتقديم.

المستندات المطلوبة للتقديم:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهي البطاقة)، على أن تكون سارية في تاريخ الإعلان.

2- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

3- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

4- صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، أو صورة من نموذج 110 جند، وذلك بالنسبة للمتقدمين من الذكور.

5- صورة من صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون سارية.

6- صورة شخصية حديثة (فوتوغرافية).

7- صورة موقعة من اقرار بالموافقة على العمل بأي موقع أو إدارة جمركية تراها المصلحة وفقاً لحاجة العمل بها.

وطالبت المصلحة المتقدمين بعمل مسح ضوئي للمستندات المطلوبة قبل البدء في عملية التسجيل، على ألا تستغرق عملية التسجيل وتحميل الملفات أكثر من 15 دقيقة، مشيرة إلى أنه للحصول على المساعدة يمكن التواصل مع الدعم الفني على البريد الإلكتروني (jobs.ecaeng@mof.gov.eg).

شروط الترشح للتعاقد:

- يشترط للترشح للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم والمستكملين للمستندات المطلوبة لاختبارات التقييم الإلكترونية، وذلك بنسبة 75% على الأقل.

- سيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين ممن اجتازوا اختبارات التقييم الإلكترونية فقط، وعلى أن تكون المفاضلة بين المتقدمين في حالة التزاحم وفقاً للقواعد المقررة قانوناً في هذا الشأن.

- كما سيتم طلب أصول المستندات المطلوبة الواردة في (البند ثانياً)، أو غيرها من المستندات إذا استدعى الأمر ذلك، بالإضافة إلى أنه سيتم إجراء كشف طبي بالنسبة للمتقدمين المرشحين للتعاقد معهم.

وأوضحت المصلحة أنه سيتم إرسال رسالة تأكيد لكل من استكمل المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني، على أن يتم فحص تلك المستندات (ولا يعني ذلك أن المتقدم مستوفي لشروط التقديم).

وذكرت أنه سيتم تحديد موعد اختبارات التقييم الإلكترونية ومقر انعقادها بالنسبة للمتقدمين المُستوفين لشروط التقديم بعد انتهاء مدة الإعلان على ذات الرابط بالموقع الرسمي لوزارة المالية، على أن تُعقد اختبارات التقييم الإلكترونية على الحاسب الآلي.

وقالت المصلحة إنه سيتم قبول الأعداد المطلوبة بعد مراجعة أصول المستندات المطلوبة الواردة في البند ثانياً، وطبقاً لترتيب المتقدمين في نتيجة اختبارات التقييم الإلكترونية، بالإضافة إلى الدرجة المخصصة للمقابلة الشخصية.

وأضافت أنه في حالة ثبوت أن البيانات المسجلة بواسطة المتقدم مخالفة للحقيقة وفقاً للمستندات المقدمة منه، سيتم استبعاده واعتباره غير مقبول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكدت المصلحة أنه لن يلتفت إلى طلبات التوظيف غير المستوفاة لشروط التقديم المذكورة أو التي تقدم باليد أو التي ترد قبل أو بعد المدة المحددة لتلقي الطلبات.

وأشارت إلى أنه قبل البدء في عملية التقديم يجب العلم أنه غير مسموح بالتقديم لأكثر من مرة، لذلك يجب الحرص على إدخال كافة البيانات بعناية، وتحميل ملفات سليمة قابلة للقراءة بصورة جيدة حتى لا يتم استبعاد الطلب.