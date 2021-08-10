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تراجع ملحوظ لأسعار البترول في الثلث الأول من أغسطس (جراف)

02:24 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
تراجع ملحوظ لأسعار البترول في الثلث الأول من أغسطس (جراف)

أسعار البترول

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار البترول تراجعاً ملحوظاً خلال أول 10 أيام من شهر أغسطس رغم تحولها للارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حتى الآن.

وبحسب بيانات شبكة سي إن بي سي، وصل سعر برميل خام البترول برنت خلال تعاملات اليوم إلى مستوى 70.10 دولار مقابل 76.33 دولار في ختام آخر تعاملات خلال شهر يوليو الماضي منخفضا بنسبة 8.2%.

وحتى الآن من تعاملات اليوم، ارتفعت أسعار برميل خام برنت بنحو 1.5% مقارنة بختام تعاملات أمس، والتي شهدت خلالها تراجعا بنسبة 2.3%.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار البترول خام برنت بحسب بيانات شبكة سي إن بي سي.

أسعار البترول برميل خام البترول تطور أسعار البترول

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