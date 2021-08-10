تراجع ملحوظ لأسعار البترول في الثلث الأول من أغسطس (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار البترول تراجعاً ملحوظاً خلال أول 10 أيام من شهر أغسطس رغم تحولها للارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حتى الآن.

وبحسب بيانات شبكة سي إن بي سي، وصل سعر برميل خام البترول برنت خلال تعاملات اليوم إلى مستوى 70.10 دولار مقابل 76.33 دولار في ختام آخر تعاملات خلال شهر يوليو الماضي منخفضا بنسبة 8.2%.

وحتى الآن من تعاملات اليوم، ارتفعت أسعار برميل خام برنت بنحو 1.5% مقارنة بختام تعاملات أمس، والتي شهدت خلالها تراجعا بنسبة 2.3%.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار البترول خام برنت بحسب بيانات شبكة سي إن بي سي.