"تيك توك" تزيل حساب "كائن الهوهوز" نهائيا لمخالفته سياسات المنصة

كتب- علاء حجاج

قررت منصة بث الفيديوهات القصيرة "تيك توك" إزالة حساب السيدة المعروفة إعلاميًا بـ "كائن الهوهوز" نهائيا من المنصة وذلك لانتهاكه سياسة المنصة الخاصة بالمحتوى.

وقالت "تيك توك" اليوم السبت في بيان صحفي إن المنصة تؤكد على توفير تجربة آمنة وإيجابية لمستخدميها على التطبيق هي أهم الأولويات.

وتابعت "ولذلك، نفرض مجموعة من إرشادات المجتمع الشاملة لمساعدة المستخدمين على فهم المحتوى والسلوك غير المقبول على منصتنا، كما نتخذ إجراءات صارمة بشأن المحتوى والحسابات التي تنتهك تلك الإرشادات".

وأضافت تيك توك في بيانها، "تحظر سياساتنا بشكل صارم العري والمواد الإباحية والمحتوى الجنسي الصريح على المنصة، وبالتالي، نؤكد أنه تمت إزالة الحساب المعني نهائيًا".

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض الأسبوع الماضي على سيدة معروفة إعلاميا بـ"كائن الهوهوز"؛ بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء.

ورصدت المتابعة الأمنية ما تداول عبر تطبيق "تيك توك" متضمناً مقاطع فيديو لإحدى السيدات تقوم ببثها بمساعدة أحد الأشخاص عبر أحد الحسابات المسماة "كائن الهوهوز" تتضمن أفعال وإيحاءات منافية للآداب.

وتمكنت القوات من تحديدهما وضبطهما بمكان اختبائهما بمحافظة الإسكندرية، وتبين أنهما غير متزوجان وتربطهما علاقة صداقة وقيامهم ببث مقاطع الفيديو المشار إليها بغرض تحقيق نسب مشاهدة والاستفادة المادية، بحسب بيان من الأجهزة الأمنية.