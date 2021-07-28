ارتفاع البوري وانخفاض البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي، 50 قرشا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 19.5 و20.5 جنيه.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، بينما انخفض سعر كيلو المكرونة السويسي، 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و80 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري بنحو 12 جنيها ليتراوح بين 55 و65 جنيها، واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.