أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وهبط الجرام 4 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 788 جنيها مقابل 792 جنيها، أمس.

ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 675 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 901 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب بنسبة طفيفة بلغت 0.02%، لتسجل سعر الأوقية 1797.2 دولار، في الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت القاهرة.