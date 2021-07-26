Masrawy logo white

20 % تراجعًا في أسعار الخضروات بالأسواق بعد عيد الأضحى

01:46 م الإثنين 26 يوليه 2021
20 % تراجعًا في أسعار الخضروات بالأسواق بعد عيد الأضحى

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الخضروات انخفضت بالأسواق 20% بعد إجازة عيد الأضحى.

وأرجع النجيب ارتفاع الأسعار قبل عيد الأضحى إلى زيادة الطلب على الشراء وقتها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتبر طبيعيا كل عيد.

ووفقا لقول النجيب، قبل الأعياد ترتفع الأسعار نسيبا ثم تبدأ في التراجع إلى مستوياتها الطبيعية بعد انتهاء العيد.

وذكر النجيب، أن أبرز الأصناف التي تراجع سعرها بعد العيد هي الطماطم، والكوسة، والفاصوليا، والخيار البلدي.

وبحسب بيانات موقع سوق العبور اليوم الاثنين، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و 2.75 جنيه مقابل 1.5 نص 3.25 جنيه، وسعر كيلو الكوسة بين 2 و5.5 جنيه مقابل 4 جنيه و9 جنيهات، وسعر كيلو الخيار بين 2.5 جنيه و4 جنيهات مقابل 2.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات مقابل 8 جنيهات و12 جنيها.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن هناك وفرة من المعروض من جميع أصناف الخضروات بالأسواق حاليا مع عودة أسعارها للانخفاض.

أسعار الخضروات الخضروات عيد الأضحى حاتم النجيب

الخبر التالى:

مبيعات أجنبية ومحلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
39

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

122

متعافون اليوم

284024

إجمالي الإصابات

16487

إجمالي الوفيات

227612

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل- التعليم تعلن رسميا موعد بدء العام الدراسي الجديد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا