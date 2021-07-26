كورونا يلقي بظلاله على علاقة مصر وأمريكا التجارية في 2020

كتبت-ياسمين سليم:

تأثرت العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وأمريكا خلال العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا وإغلاق الاقتصاد العالمي، بحسب تقرير لغرفة التجارة الأمريكية في مصر.

وانخفضت صادرات مصر لأمريكا بنسبة 31% خلال 2020 لتبلغ 2.2 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار في 2019.

وهوت صادرات مصر البترولية لأمريكا بنسبة 59% إلى 491.8 مليون دولار في 2020، وسجلت الصادرات غير البترولية تراجعا نسبته 14% إلى 1.7 مليار دولار.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي تطور صادرات مصر لأمريكا في 3 سنوات.

وأرجع التقرير هذا الانخفاض في الصادرات المصرية إلى تراجع صادرات منتجات الألمنيوم بنسبة 91% والحديد وحديد التسليح بنسبة 67% والملابس بنسبة 17%.

وشهدت صادرات مصر من المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 5%، بسبب الموسم الزراعي القوي من الفاكهة والخضروات.

وتراجعت واردات مصر من أمريكا بنسبة 13% إلى 4.8 مليار دولار في 2020 مقابل 5.5 مليار دولار في 2019.

تراجع الاستثمارات

هوت الاستثمارات الأمريكية المباشرة الجديدة لمصر بنسبة 85% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019، بسبب تأثير جائحة كورونا.

ووفقًا للتقرير سجلت استثمارات أمريكا المباشرة في مصر 22 مليون دولار مقابل 152 مليون دولار.

ورغم هذا التراجع إلا أن بيانات وزارة التجارة الأمريكية تشير إلى أن مصر كانت ثاني أكبر متلقي للاستثمارات الأمريكية في أفريقيا بعد نيجيريا خلال 2020 والرابعة في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر التقرير أن الاستثمارات الأمريكية في معظم القطاعات الاقتصادية وتحديدًا في قطاع استكشاف وإنتاج الغاز والنفط من خلال شركات أباتشي وشيفرون وإكسون موبيل وآي بي آر.