أسعار النفط تتراجع بعد زيادة غير متوقعة للخام الأمريكي

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار النفط، بعد أن أظهر تقرير للقطاع زيادة غير متوقعة بمخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، مما أجج المخاوف حيال تنام جديد في إصابات كوفيد-19 قد يقلص الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 68.98 دولار للبرميل في الساعة 0628 بتوقيت غرينتش، متخلية عن بعض مكاسب أمس الثلاثاء عندما ارتفعت 1.1%، وفقا لوكالة رويترز.

ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.5% هي الأخرى لتسجل 66.84 دولار للبرميل، بعد صعودها دولارا يوم الثلاثاء.

وقال محللو آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة إن السوق "تعرضت لبعض الضغوط أوائل المعاملات الصباحية اليوم بعد تقرير مخزونات مفاجئ ينبئ بتراجع الأسعار من معهد البترول الأميركي".

وقال مصدران بالسوق إن أرقام المعهد تظهر زيادة مخزونات الخام الأميركية 806 آلاف برميل للأسبوع المنتهي في 16 يوليو.

وكان عشرة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المخزونات حوالي 4.5 مليون برميل في المتوسط.

ويرقب المستثمرون بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية لمعرفة إن كانت ستؤكد زيادة المخزونات، وهو ما سيأتي عقب تراجعات دامت لثمانية أسابيع متتالية.