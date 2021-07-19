وزير البترول: مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يصل 88 منطقة جديدة لأول مرة

كتبت – شيماء حفظي:

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في محافظات مصر يواصل تحقيق معدلات قياسية.

وأوضح الملا، في بيان اليوم الاثنين، أن قطاع البترول نجح في توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العام المالي الماضي 2020 - 2021، لافتاً إلى أن هناك 88 منطقة فى 14 محافظة وصلها الغاز هذا العام لأول مرة.

وأشار الملا إلى أن ما تحقق من معدلات متميزة في التوصيل أدى إلى رفع عدد الوحدات السكنية التي وصلت بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية إلى 12.32 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية شهر يونيو 2021 وهو ما يوفر سنوياً حوالي 222 مليون أسطوانة بوتاجاز وما يقابلها من تكلفة الدعم الموجهة لهذه الاسطوانات.

وأكد الملا أن كافة شركات قطاع البترول العاملة في مجال توصيل الغاز للمنازل تكثف جهودها لتنفيذ خطط التوصيل بأسرع وقت ممكن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على توفير خدمات حضارية لهم ، مشيراً إلى أنه يتوسع حالياً في استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة حيث تم تركيب حوالي 385 ألف عداد مسبق الدفع.

وأشار الملا إلى أن أحد أهم عوامل نجاح تحقيق خطة توصيل الغاز للمنازل وخاصة بداية من العام المالي 2018 -2019 هو استمرار تطبيق مبادرة وزارة البترول لتقسيط تكلفة التوصيل للعملاء حيث يتم تقسيط التكلفة على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

وأكد الملا أن الوزارة نفذت شبكات أرضية لحوالي 3600 مخبز ضمن مبادرة توصيل الغاز للمخابز البلدية، وجاري تنفيذ أعمال تحويل الغاز الطبيعي لهم بالإضافة إلى استكمال أعمال توصيل الغاز لباقي مخابز المرحلة الأولى من المبادرة.

يذكر أن المناطق الجديدة التي وصل الغاز لها لأول مرة والبالغ عددها 88 منطقة تشمل منطقة امتداد 15 مايو بالقاهرة و9 مناطق بالجيزة ومنطقتين بالإسكندرية و11 منطقة بالشرقية و7 مناطق بالغربية و8 مناطق بالدقهلية و11 منطقة بالمنوفية و11 منطقة بالبحيرة و8 مناطق بالقليوبية و3 مناطق ببنى سويف ومنطقتين بالمنيا ومنطقة واحدة بأسيوط و9 مناطق بسوهاج و5 مناطق بقنا وذلك بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة.