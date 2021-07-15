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أسعار الذهب ترتفع 22 جنيها للجرام في النصف الأول من يوليو (تفاعلي)

05:40 م الخميس 15 يوليه 2021
أسعار الذهب ترتفع 22 جنيها للجرام في النصف الأول من يوليو (تفاعلي)

أسعار الذهب

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري بنسبة 2.8% مقارنة بنهاية شهر يونيو.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 خلال أول 15 يوما من الشهر 22 جنيها ليصل السعر خلال تعاملات اليوم الخميس إلى 795 جنيها مقابل 773 جنيها في نهاية شهر يونيو.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى 681 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 909 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 6360 جنيها.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي تطور أسعار الذهب في مصر للجرام عيار 21 خلال النصف الأول من شهر يوليو 2021.

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