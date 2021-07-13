تقرير أمريكي يتوقع انخفاض إنتاج مصر من الأرز 550 ألف طن هذا الموسم

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير لوزارة الزارعة الأمريكية أن ينخفض إنتاج مصر من الأرز في موسم 2021- 2022 لأقل مستوى له منذ عام 2018.

وقال التقرير إن محصول مصر في الموسم 2021- 2022 سينخفض 550 ألف طن إلى أقل مستوى له منذ ذلك الحين في 2018.

ولم يحدد التقرير كمية المحصول المتوقعة للأرز في مصر خلال الموسم الحالي، لكنه يتوقع أن يبلغ الاستهلاك 3.9 مليون طن.

وكان تقرير سابق للوزارة توقع أن يحد قانون الموارد المائية والري الجديد في مصر، من زراعة الأرز غير المشروعة.

وخلال الخمس سنوات الماضية كانت المساحات المزروعة التي تحددها الحكومة تتراوح بين 1.082 إلى 1.084 مليون فدان سنويًا، فيما كانت تبلغ المساحات التي تزرع خارج نطاق المحدد بين 503.8 إلى 741.3 ألف فدان خلال الخمس سنوات الماضية.

وخلال الموسم الجديد أقرت الحكومة المساحة المحددة للزراعة بـ 1.074 فدان في 9 محافظات، هي الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد، والأرز محصول صيفي يزرع بين أبريل وأكتوبر.

وذكر التقرير أن في عام 2018 عندما انخفض محصول الأرز في مصر لجأت إلى استيراد كميات قياسية بلغت 800 ألف طن استجابة لانخفاض المحصول.

وكانت الصين هي المورد الأكبر لاستيراد الأرز في مصر، ومن المتوقع أن تستمر خلال هذا الموسم لأسعارها التنافسية، بحسب التقرير.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي تطور محصول مصر ووارداتها من الأرز خلال 6 سنوات.

في نهاية مارس الماضي وافق البرلمان على مشروع قانون جديد للموارد المائية والري، من شأنه أن يفرض عقوبات بالحبس على المزارعين غير الملتزمين بالمساحات المحددة لزراعة الأرز.

وتتضمن المادة 31 من القانون الجديد على ألا يتم زراعة المساحات والمناطق التي تزرع بالأرز إلا بقرار من وزير الري وبالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأقر القانون في مادته 124، بأن المزارعين غير الملتزمين بالمناطق المخصصة لزراعة الأرز سيواجهون غرامة بين 3 و10 آلاف جنيه، للفدان أو عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.

وترك القانون للمحكمة سلطة تحديد العقوبة بين حكم أو غرامة مالية لمخالفي زراعة الأرز خارج المناطق المحددة التي يحددها الحكومة.

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