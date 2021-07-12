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تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:20 ص الإثنين 12 يوليه 2021
تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم، والكوسة، والملوخية بين 5 قروش و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجع سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي، اليوم، ليتراوح بين 2 و3.75 جنيه.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.70 جنيه، بتراجع 5 قروش.

البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2.5 و3.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 10 جنيهات و15 جنيها.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو السكري بين 12 جنيها و18 جنيها.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الكوسة الطماطم

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